Bursa Yıldırımspor elendi mi, bursa Bursa Yıldırımspor Alanyaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yıldırımspor ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, yayın saati, kanal bilgisi ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan, futbolseverlerin aklındaki diğer soru ise "Bursa Yıldırımspor elendi mi, maç tek ayaklı mı yoksa rövanşı var mı?" şeklinde.

YILDIRIMSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Yıldırımspor ile Alanyaspor mücadelesiyle devam ediyor. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı televizyon, uydu ve internet üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek.

A SPOR CANLI YAYIN, FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor kanalı; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılıyor.

YILDIRIMSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yıldırımspor ile Alanyaspor arasındaki kupa karşılaşması 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

YILDIRIMSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, saat 15.00'te başlayacak ve futbolseverlere Ziraat Türkiye Kupası'nda keyifli anlar yaşatacak.

YILDIRIMSPOR - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

ZTK elemeleri kapsamında oynanacak bu maç, Bursa Yıldırım Stadyumu'nda yapılacak. İki ekip, tur atlamak için sahada tüm güçlerini ortaya koyacak.

BURSA YILDIRIMSPOR ALANYASPOR TEK MAÇ MI?

Bursa Yıldırımspor Alanyaspor maçı tek maç üzerinden oynandı ve Alanyaspor 75. dakika itibarıyla 2-1 önde.