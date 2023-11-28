Bursa yarın okullar tatil mi 29 Kasım? (Bursa Valiliği açıklaması)

Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İstanbul'da şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, 29 Kasım okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil oldu mu Bursa okullar tatil mi 29 Kasım? İşte detaylar…

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek. Olumsuz hava koşulları İstanbul'u etkisi altına aldı; şehir, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Peki, 29 Kasım okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? Bursa okullar tatil mi 29 Kasım? İşte detaylar…

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 29 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

YARIN OKULLAR TATİL OLDU MU?

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yaptı. Yerlikaya, şehirlere turuncu ve sarı kod verildiğini aşağıdaki gönderi ile açıklamıştı. Ancak yarın (29 Kasım) okulların İstanbul'da tatil olup olmayacağı konusunda İstanbul Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek.

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 29 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

BURSA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meteorolojik Uyarı (2023-51)

28.11.2023

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Çarşamba günü (yarın) akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 29.11.2023 18.00–30.11.2023 03.00

Marmara Denizi'nde 28 Kasım Salı günü (bugün) saat: 15.00 itibariyle rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerinden (6 ile 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat, yer yer 9 kuvvetinde 90 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 28.11.2023 15.00–29.11.2023 19.00

Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur