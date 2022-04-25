BURSA (Haberler.com) - Bursa'ya uçak mı düştü? Bursa uçak kazası son dakika gelişmeleri... Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Ultralight tipi tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle en az 2 araç da alev aldı. Bursa'ya uçak mı düştü, nereye hangi ilçeye düştü? Bursa uçak kazasında vefat eden ve yaralanan var mı? Bursa uçak kazası haritadaki yeri neresi?

BURSA'YA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra sokak arasına düştü. Uçak alev alırken kaza nedeniyle bazı araçlar da yanmaya başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." açıklamasını yaptı.

BURSA'DA HANGİ İLÇE VE MAHALLEYE UÇAK DÜŞTÜ?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Ultralight tipi tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.

BURSA UÇAK KAZASINDA VEFAT EDEN VE YARALANAN VAR MI?

Uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü öğrenildi. Uçak içerisinde bulunan 2 kişinin ise kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden kişilerin, Furkan Ökten ve Murat Avşar olduğu açıklandı.

Canbolat açıklamasına şöyle devam etti: "Muhtemelen bir irtifa kaybı yaşandı. Teknik sebeplerle olduğunu düşünüyoruz. Sivil bir eğitim uçağıydı. 2 ev ve 2 araçta hasar oluştu."

HALK PANİK İÇİNDE

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde uçağın düştüğü mahallede bulunan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü.

GEÇEN YIL BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Bursa'da 29 Haziran 2021'de uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, armut bahçesine acil iniş yapmıştı.

Haberler.com - Gündem