Bursa'ya uçak mı düştü, nereye hangi ilçeye düştü? Bursa uçak kazasında vefat eden ve yaralanan var mı?
- Güncelleme:
Son dakika gelen haberlere göre, Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra sokak arasına düştü. Bunun ardından vatandaşlar, Bursa'ya uçak mı düştü, nereye hangi ilçeye düştü? Bursa uçak kazasında vefat eden ve yaralanan var mı? merak etti. Peki, Bursa uçak kazasında ölen var mı? Bursa uçak kazası hangi ilçe, mahalle ve sokakta oldu? İşte ayrıntılar...
BURSA (Haberler.com) - Bursa'ya uçak mı düştü? Bursa uçak kazası son dakika gelişmeleri... Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Ultralight tipi tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle en az 2 araç da alev aldı. Bursa'ya uçak mı düştü, nereye hangi ilçeye düştü? Bursa uçak kazasında vefat eden ve yaralanan var mı? Bursa uçak kazası haritadaki yeri neresi?
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra sokak arasına düştü. Uçak alev alırken kaza nedeniyle bazı araçlar da yanmaya başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." açıklamasını yaptı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Ultralight tipi tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü öğrenildi. Uçak içerisinde bulunan 2 kişinin ise kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden kişilerin, Furkan Ökten ve Murat Avşar olduğu açıklandı.
Canbolat açıklamasına şöyle devam etti: "Muhtemelen bir irtifa kaybı yaşandı. Teknik sebeplerle olduğunu düşünüyoruz. Sivil bir eğitim uçağıydı. 2 ev ve 2 araçta hasar oluştu."
Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde uçağın düştüğü mahallede bulunan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü.
Bursa'da 29 Haziran 2021'de uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, armut bahçesine acil iniş yapmıştı.