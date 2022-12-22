Bursa'da kar yağışının ne zamana başlayacağı Bursa'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Bursa'ya kar ne zaman yağacak? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Bursa'ya kar ne zaman yağacak? Bu hafta hava nasıl olacak? Bursa kar yağışı ne zaman?

Bursa'da okullar tatil olacak mı ve Bursa'da ne zaman kar yağacak vatandaşlar tarafından araştırılan konu oldu. Birçok kişi Bursa'ya kar ne zaman yağacak? Sorusunu merak ediyor. Ülke genelinde yer yer görülmeye başlanan kar yağışlarının Bursa'da ne zaman etkili olacağı araştırılıyor. Peki, Bursa'ya kar ne zaman yağacak? Bu hafta hava nasıl olacak? Bursa kar yağışı ne zaman?

BURSA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bursa için Meteoroloji tarafından gerçekleştirilen herhangi bir kar tahmini önümüzdeki günler için bulunmuyor. Bu nedenle Bursa'da kar yağışının ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Aşağıda Bursa için önümüzdeki 5 günün hava durumu yer almaktadır.