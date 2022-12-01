Bursa Valisi kimdir? Bursa Vali Yakup Canpolat kimdir? Yakup Canpolat kaç yaşında, nereli? Yakup Canpolat hayatı!

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BURSA VALİSİ KİMDİR?

Bursa Valisi, Yakup Canpolat 1969 yılında Çorum'un Alaca İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Alaca'da tamamladı.1991 yılında AnkaraÜniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla:

Durağan (Sinop) (1995-1998)

Yedisu (Bingöl) (1998-2000)

Cumayeri (Düzce) (2000-2003)

Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005)

Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007)

Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016)ve Konya Valiliği ( 2016-2018) görevlerinde bulundu.

Vali Yakup Canbolat son olarak 26 Ekim 2018tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile BursaValiliğine atanarak 07 Kasım 2018 tarihinde göreve başlamıştır. Bursa Valisi Canbolat evli olup, iki çocuk, bir gelin ve bir torun sahibidir.