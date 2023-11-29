29 Kasım tarihinde Bursa'da bulunan üniversitelerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve akademik personel durumu yakından takip ediyor. Peki, Bursa üniversiteler tatil mi? 29 Kasım Bursa'da üniversiteler tatil edildi mi? İşte detaylar...

Bursa üniversiteler tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 29 Kasım günü Bursa'da üniversiteler tatil edildi mi merak konusu oldu.Arama motorlarında Bursa'da üniversite var mı sorgulatılıyor. Peki, Bursa üniversiteler tatil mi? 29 Kasım Bursa'da üniversiteler tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

BURSA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. Demirtaş açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.