Bursa TOKİ kurası ne zaman? Bursa TOKİ kurası hangi tarihte, ne zaman çekilecek? İşte Bursa TOKİ kurası çekim tarihi!

TOKİ kuralarının etap etap çekilmesinin ardından gözler Bursa için gerçekleştirilecek olan kuraya çevrildi. Bursa için TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar Bursa TOKİ kurası ne zaman? Sorusunu merak ediyor. İl İl ilerlemekte olan projede Bursa TOKİ kurası hangi tarihte, ne zaman çekilecek? En çok merak edilenler arasında. Peki, Bursa TOKİ kurası ne zaman? Bursa TOKİ kurası hangi tarihte, ne zaman çekilecek? Bursa TOKİ kurası çekim tarihi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekimleri devam ediyor. TOKİ kuralarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte heyecan giderek artıyor. Kura tarihi merak edilen şehirler arasında Bursa'da yer alıyor. Bu nedenle Bursa TOKİ kurası ne zaman? Sorusu sıkça merak ediliyor. Bu haberimizde Bursa TOKİ kurası ne zaman? Sorusunuz sizler için yanıtladık. Peki, Bursa TOKİ kurası ne zaman? Bursa TOKİ kurası hangi tarihte, ne zaman çekilecek? Bursa TOKİ kurası çekim tarihi!

BURSA TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Bursa için çekilecek olan kuranın resmi tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde şehir şehir gerçekleştirilen kura çekiminin sırası Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Yakın zamanlarda gerçekleştirilecek olan kura çekimleri arasında ise 17 Kasım Kilis ve 18-23 Kasım Gaziantep kuraları yer alıyor. Gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilerleyen günlerde farklı iller için başlaması planlanıyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

18 Kasım: Gaziantep 1.124 konut.

19 Kasım: Gaziantep 700 konut

20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut