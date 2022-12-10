TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu da merak ediliyor. Bursa TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bursa etabı merak ediliyor. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Bursa, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Bursa için henüz kura çekimi gerçekleştirilmediği için, Bursa TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET BURSA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.