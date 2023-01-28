Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün gerçekleştirilecek olan Bursa TOKİ kuraları ile Bursa TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı merak konusu oluyor ve TOKİ Bursa kura sonuçları belli oldu mu? Sorusu ile araştırılıyor. İşte Bursa TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! 2023 Bursa TOKİ kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Bursa TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı, Bursa TOKİ kura sonuçlarına dair en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. İşte Bursa TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! 2023 Bursa TOKİ kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi!

BURSA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Bursa TOKİ kura sonuç listesi için BURAYA tıklayınız.

2023 E DEVLET BURSA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.