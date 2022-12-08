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Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

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Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bursa etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Bursa kura çekilişi için henüz net bir tarih açıklanmamıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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