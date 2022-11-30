Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bursa etabı merak ediliyor ve Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen şehirler arasında Bursa'de yer alıyor ve vatandaşlar Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte Bursa TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bursa kura çekilişinin henüz ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ