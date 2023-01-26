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Bursa TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Bursa TOKİ Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

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Bursa TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Bursa TOKİ Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

"İlk Evim" projesi kapsamında Türkiye genelinde, uygun fiyatlı ev sahibi olmak için sosyal konut projesi başladı. TOKİ kura çekimini canlı takip etmek için CANLI İZLE! Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! ulaşmak isteyenler araştırıyor. CANLI İZLE! Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! CANLI İZLE! Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

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Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara sosyal konut imkanı sağlayacak olan projede başvurular tamamlandı. Ardından, her ilde kura çekimleri başladı. CANLI İZLE! Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! araştırılıyor. CANLI İZLE! Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Kura çekimlerini takip etmek için CANLI İZLE! Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Detaylar haberimizdedir…

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bursa TOKİ kura çekimi 26 Ocak 2023'de saat 10.00'da yapılacaktır.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için E- Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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