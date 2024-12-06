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Bursa TDK sözlükte geçiyor mu?

Bursa TDK sözlükte geçiyor mu?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada ATDK sözlüklerinde hangi şehrin adı herhangi bir atasözü veya deyimde geçmez? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, TDK sözlüklerinde hangi şehrin adı herhangi bir atasözü veya deyimde geçmez?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TDK sözlüklerinde hangi şehrin adı herhangi bir atasözü veya deyimde geçmez? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK SÖZLÜKLERİNDE HANGİ ŞEHRİN ADI HERHANGİ BİR ATASÖZÜ VEYA DEYİMDE GEÇMEZ?

A: Bursa

B: Sivas

C: Mersin

D: İstanbul

Cevap : D

Bursa TDK sözlükte geçiyor mu?

Bursa TDK sözlükte geçiyor mu?

Bursa TDK sözlükte geçiyor mu?

Bursa TDK sözlükte geçiyor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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