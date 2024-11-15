Bursa su kesintisi sorgulama! 15 Kasım BUSKİ su kesintisi olan yerler neresi?

Bursa su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 15 Kasım su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Bursa'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Bursa su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

15 KASIM BURSA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

Bursa genelinde güncel su kesintileri ve arızalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İlçe, mahalle, ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerini öğrenmek mümkündür.

BURSA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BUSKİ'nin resmi web sitesinde güncel su kesintisi duyuruları ve planlı bakım çalışmaları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, BUSKİ'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek de anlık duyurulara ulaşabilirsiniz.

BUSKİ'nin mobil uygulaması varsa, bu uygulama üzerinden de su kesintileri ve hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bursa'daki yerel haber siteleri ve gazeteler, su kesintileri hakkında bilgi verebilir. BUSKİ'nin çağrı merkezi numarası olan Alo 185'i arayarak da bilgi alabilirsiniz.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI