Bursa su kesintisi listesi! 16-17 Ekim Bursa'da su kesintisi saatleri, ne kadar sürecek?

Bursa su kesintisi listesi! Bursa su kesinti ne kadar sürecek, hangi saatlerde su kesintisi olacak? Bursa'da yaşayan vatandaşlar Bursa su kesintisi listesi için araştırma yapmaya başladı. İşte Bursa su kesintileri haberimizde...

BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Karacabey

Mahalleler: Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar, Hürriyet

Planlanan Başlangıç Saati: 17.00

Planlanan Bitiş Saati: 05.00 (17 Ekim 2025)

Kesim Saati: 17.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından iklim değişikliği sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su tasarrufu amaçlı Karacabey ilçesindeki belirtilen mahallelerde 16 Ekim 2025 Perşembe 17.00 ile 17 Ekim 2025 Cuma 05.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

İlçe: Nilüfer

Mahalle: Konak

Planlanan Başlangıç Saati: 10.55

Planlanan Bitiş Saati: 14.55

Kesim Saati: 10.55

Açıklama:

Nilüfer ilçesi C3_B34 alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi, Buğday Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 16 Ekim 2025 tarihinde 10.55 ile 14.55 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Osmangazi

Mahalle: Alacamescit

Planlanan Başlangıç Saati: 16.50

Planlanan Bitiş Saati: 23.59

Kesim Saati: 16.50

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C1_D03 alt bölgesinde bulunan Alacamescit Mahallesi, Kar Beyaz Otel önü ve çevresinde 200'lük içmesuyu ana hattı arızası nedeniyle arıza çalışması yapılacaktır. Hocalızade, Orhanbey, Nalbantoğlu, Reyhan, Tayakadın, Tahtakale, Şehreküstü ve Demirtaşpaşa mahalleleri de arızadan etkilenecektir. Su kesintisi 16 Ekim 2025 tarihinde 16.50 ile 23.59 saatleri arasında uygulanacaktır.

İlçe: Osmangazi

Mahalle: Panayır

Planlanan Başlangıç Saati: 15.00

Planlanan Bitiş Saati: 18.00

Kesim Saati: 15.00

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4_D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi, Serdar Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 16 Ekim 2025 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Osmangazi

Mahalle: Yunuseli

Planlanan Başlangıç Saati: 15.10

Planlanan Bitiş Saati: 16.10

Kesim Saati: 15.10

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4_B22 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi, Yeliz Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 16 Ekim 2025 tarihinde 15.10 ile 16.10 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.