Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre bugün 11 ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu iller arasında Bursa'nın yer alıp almadığı araştırılmakta. Peki, Bursa sel riski var mı? Bugün Bursa'da sel bekleniyor mu, yağmur yapacak mı?

Bursa sel riski var mı? Sorusu, özellikle son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Belirtilen 11 ilde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması çağrısı yapıldı. Peki, Bursa sel riski var mı? Bugün Bursa'da sel bekleniyor mu, yağmur yapacak mı?

BURSA SEL RİSKİ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller arasında Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon, Uşak yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bu illerde yaşayan vatandaşları uyararak, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı. Buna göre Bursa'da sel tehlikesi bulunuyor.

Kavurucu yaz sıcaklarının ardından Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar başladı. Birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken; Kırklareli'nde 5, İstanbul'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu.