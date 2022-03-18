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Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Genel
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Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

BURSA - Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Uzmanların günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Bursa şehir merkezinde yoğun şekilde yağdı. Aniden tipi şeklinde yağan kara vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süreli yağan kar aralıklarla gün içinde yağmaya devam etti. Vatandaşlar ise Mart ayında yağan yoğun kar altında Bursa sokaklarında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarttı. Bu ayda bu kadar kar yağışına alışık olmayan vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışının aniden bastırdığını ifade eden vatandaşlar, "Kar yoğun şekilde yağdı hava çok soğuk eski kışlar geri döndü. Bu mevsimde böyle kar uzun zamandır yağmıyordu" dedi.

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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