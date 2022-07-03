Bursa Posta Kodu kaç? Bursa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Bursa Posta Kodu kaç? Bursa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Bursa ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Bursa) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Bursa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Bursa'nın posta kodu 16000 'dır. Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Bursa posta kodu : 16000
- Büyükorhan posta kodu : 16990
- Gemlik posta kodu : 16600
- Gürsu posta kodu : 16580
- Harmancık posta kodu : 16770
- İnegöl posta kodu : 16415
- İznik posta kodu : 16870
- Karacabey posta kodu : 16700
- Keles posta kodu : 16740
- Kestel posta kodu : 16460
- Mudanya posta kodu : 16950
- Mustafakemalpaşa posta kodu : 16535
- Nilüfer posta kodu : 16110
- Orhaneli posta kodu : 16980
- Orhangazi posta kodu : 16810
- Osmangazi posta kodu : 16190
- Yenişehir posta kodu : 16900
- Yıldırım posta kodu : 16290