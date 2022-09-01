Bursa otobüs terminalinde ne oldu? Bursa terminaline yıldırım düştü! İşte görüntüler…

Ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının sonrasında, Bursa otobüs terminaline yıldırım düştü. Bursa terminaline yıldırım düşmesinin ardından felaket yaşandı. Bursa otobüs terminalinde ne oldu merak ediliyor. Peki, Bursa otobüs terminalinde ne oldu? Bursa terminaline yıldırım düştü!

Bursa'da yaşanan sağanak yağış ardından otobüs terminaline yıldırım düştü. Ciddi hasar alan şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Bursa otobüs terminalinde ne oldu merak ediliyor. Bursa terminaline yıldırım düştü! Bursa otobüs terminalinde ne oldu? İşte görüntüler…

BURSA OTOBÜS TERMİNALİNDE NE OLDU?

Dün Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirler arası otobüs terminalinin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı ve vatandaşların terminalin içine doğru kaçması terminaldeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BURSA TERMİNALİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!

Aniden bastıran sağanak yağışın sele dönüştüğü şehirde, peş peşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, 3 araç çöken çatının altında kaldı. Terminalin çöktüğü anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Mudanya'da ise deniz ve kıyı birleşti. Sokaklar deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte suyla doldu. Dağdan gelen sular, ilçede bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İlgili Haberler