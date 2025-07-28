Halk arasında büyük endişeye yol açan yangınlar sonrası, "Bursa orman yangını söndürüldü mü?" sorusu sosyal medya ve haber sitelerinde gündem haline geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ederken, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu. Peki, Bursa orman yangını söndürüldü mü?

BURSA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat." dedi.

Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Riskli günlerden geçildiğini, bugün de çok sıcak ve hafta tatili olması dolayısıyla da riskli bir gün yaşandığını belirten Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yumaklı, bugün içinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldıklarını anlattı.

Devam eden yangınlarla ilgili son duruma değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu konunun kamuoyu tarafından bu şekliyle bilinmesini istirham ediyoruz. Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat."

EKİPMAN DESTEĞİ GÖNDERİLDİ

İstanbul'daki bazı belediyeler, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye personel ve ekipman gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) acil çağrısı doğrultusunda Bursa'nın Gürsu-Ağlaşan ve Orhaneli-Yakuplar bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale için hızla ekip görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ile İSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden toplam 60 personel ve 24 araç/iş makinesinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Görevlendirilen ekiplerin ilk bölümünün yangın sahasına ulaşarak müdahaleye başladığı aktarılan açıklamada, takviye ekiplerin de bölgeye hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, Bursa'daki orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla bölgeye ekip ve su tankerleri gönderildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeşil vatanı korumak ve yangından etkilenen alanlarda yaraları birlikte sarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, belediyeye ait ekipler yangın bölgesinde aktif görev alıyor. Yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, yaşamı ve umudu birlikte koruma hedefiyle sahada yoğun çaba harcıyor. Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Esenyurt olarak dayanışma ruhuyla her zaman halkımızın yanındayız."

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada ise Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy ekiplerinin, orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere gece saatlerinde bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 2 su tankeri, 3 kurtarma aracı ve 15 kişilik uzman ekibin sabahın erken saatlerinde Bursa'ya ulaştığı bildirildi.