Bursa hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Bursa Orhangazi deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi'de deprem mi oldu? Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Bursa'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Bursa'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Bursa Orhangazi deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi'de deprem mi oldu? Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BURSA DEPREM ŞİDDETİ NE?

Bursa'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.