9 Kasım günü serin ve yağmurlu güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Sabaha karşı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bursa okullar tatil mi? Son dakika! 9 Kasım Bursa'da okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.

Bursa okullar tatil mi? Son dakika! 9 Kasım Bursa'da okul var mı, yok mu?

Dün gece yarısı itibari ile etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 9 Kasım sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Bursa okullar tatil mi? Son dakika! 9 Kasım Bursa'da okul var mı, yok mu? sorularının yanıtı haberimizde.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım günü ile ilgili herhangi bir tatil duyurusu bulunmamaktadır. Okullarda eğitime devam edilecek.

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Meteorolojik kaynaklar, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını açıkladı. Kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini belirten uzmanlar, bu senenin bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

El Nino'nun etkisiyle son yılların en sıcak günlerini yaşayan Türkiye için değerlendirmede bulunan meteorolojik kaynaklar dondurucu soğukların kapıda olduğunu söyledi. Uzmanlar, El Nino yazından sonra bol kar getirecek La Nina kışı için uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor.

BU SENE BOL KAR YAĞIŞLI GEÇECEK

Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

ŞİDDETLİ KASIRGALARA NEDEN OLABİLİYOR

Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.