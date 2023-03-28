Bursa okullar tatil mi? 28 Mart bugün Bursa, İstanbul okul var mı, yok mu?

28 Mart günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bursa okullar tatil mi? 28 Mart bugün Bursa, İstanbul okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.