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Bursa okullar tatil mi? 28 Mart bugün Bursa, İstanbul okul var mı, yok mu?

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Bursa okullar tatil mi? 28 Mart bugün Bursa, İstanbul okul var mı, yok mu?

28 Mart günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bursa okullar tatil mi? 28 Mart bugün Bursa, İstanbul okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.

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Dün gece yarısı itibari ile İstanbul'da etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 28 Mart sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Bursa okullar tatil mi? 28 Mart bugün Bursa, İstanbul okul var mı, yok mu? sorularının yanıtı haberimizde.

28 MART BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mart günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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