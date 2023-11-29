Bursa'da hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Öğrenciler ve veliler, Bursa'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Bursa okullar tatil mi? 2 Kasım Nilüfer, Mudanya'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Bursa okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa'nın Nilüfer ve Mudanya ilçesinde okul var mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Bursa okul tatil mi sorgulatılıyor. Peki, Bursa okullar tatil mi? 29 Kasım Nilüfer, Mudanya'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün gece saatleriyle etkili olan rodos sebebiyle Bursa'nın bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

NİLÜFER, MUDANYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. Demirtaş açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.