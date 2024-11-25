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Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi?

Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi?
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Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? 26 Kasım tarihinde Bursa'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bursa Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, tatil haberlerini resmi duyuruları takip ederek öğrenebilirler.

Bursa'da 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Bursa'da 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmediği, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle hava koşullarının etkili olduğu bu dönemde, olası kar yağışı, soğuk hava veya olumsuz şartlar nedeniyle tatil kararı alınma ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Bursa Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklama, hem eğitimciler hem de öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki, Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Detaylar haberimizde...

BURSA OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Bursa Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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