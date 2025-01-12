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Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)?

Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ocak Pazartesi günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, Bursa'daki okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Ancak henüz resmi makamlardan Bursa'da okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ocak Pazartesi günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi?

13 Ocak PAZARTESİ BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Bursa'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)?


METEOROLOJİ UYARDI

Marmara ve Kıyı Ege'de Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Bursa, Bursa, Bursa, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)?

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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