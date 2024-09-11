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Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri!

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Bursa'nın kurtuluşunun tarihi olan 11 Eylül, her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu önemli tarih, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun sembolüdür. Peki, Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? İşte detaylar!

Bursa'nın kurtuluş yıldönümü, hem tarihi öneme sahip bir anı, hem de Bursa halkının bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin bir simgesidir. Birçok kişi, Bursa'nın Kurtuluşu'nun ne zaman olduğunu merak ediliyor. Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı olduğu araştırılıyor. Peki, Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Detaylar haberimizde...

BURSA'NIN KURTULUŞU NE ZAMAN?

Bursa'nın kurtuluşu, 11 Eylül 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih, Bursa'nın Kurtuluş Günü olarak anılır ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biridir.

Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri!

BURSA'NIN KURTULUŞU'NUN KAÇINCI YILI?

2024 yılı itibarıyla Bursa'nın Kurtuluşu'nun 102. Yılı kutlanıyor. 11 Eylül tarihi, her yıl çeşitli etkinliklerle anılır ve şehirde büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor.

Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri!

BURSA'NIN KURTULUŞU ETKİNLİKLERİ (11 EYLÜL)

13.00Bursa Büyükşehir Belediyesi "11 Eylül Kurtuluş Paneli"

Yer: Tayyare Kültür Merkezi

Program Akışı:

Video Gösterisi

Açılış Konuşmaları

11 Eylül Kurtuluş Paneli

Panelistler:

Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN / Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA / Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Hacer Karabağ ARSLAN / Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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