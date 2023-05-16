Bursa milletvekilleri! 2023 Bursa seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bursa milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bursa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
2023 BURSA MİLLETVEKİLLERİ!
Bursa'da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri
Efkan Ala - AK Parti
Refik Özen - AK Parti
Ahmet Kılıç - AK Parti
Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti
Mustafa Yavuz - AK Parti
Kayıhan Pala - CHP
Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP
Mehmet Atmaca - CHP
İsmet Büyükataman - MHP
Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti
Bursa'da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri
Mustafa Varank - AK Parti
Ayhan Salman - AK Parti
Osman Mestan - AK Parti
Emel Gözükara Durmaz - AK Parti
Muhammet Müfit Aydın - AK Parti
Hasan Öztürk - CHP
Cemalaettin Kani Torun - CHP
Orhan Sarıbal - CHP
Feyzi Zırhoğlu - MHP
Hasan Toktaş - İYİ Parti
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023