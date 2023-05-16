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Bursa milletvekilleri! 2023 Bursa seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Bursa milletvekilleri! 2023 Bursa seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bursa milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bursa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

2023 BURSA MİLLETVEKİLLERİ!

Bursa'da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri

Efkan Ala - AK Parti

Refik Özen - AK Parti

Ahmet Kılıç - AK Parti

Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti

Mustafa Yavuz - AK Parti

Kayıhan Pala - CHP

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP

Mehmet Atmaca - CHP

İsmet Büyükataman - MHP

Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti

Bursa'da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri

Mustafa Varank - AK Parti

Ayhan Salman - AK Parti

Osman Mestan - AK Parti

Emel Gözükara Durmaz - AK Parti

Muhammet Müfit Aydın - AK Parti

Hasan Öztürk - CHP

Cemalaettin Kani Torun - CHP

Orhan Sarıbal - CHP

Feyzi Zırhoğlu - MHP

Hasan Toktaş - İYİ Parti

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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