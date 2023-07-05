Bursa metro durakları isimleri nedir? Bursa metro durakları arası kaç dakika? Bursa metro nerelere gidiyor? merak ediliyor. Bursa metro durakları isimleri nedir? Bursa metro durakları arası kaç dakika? Bursa metro nerelere gidiyor? araştırılıyor. BursaRay ya da Bursa metrosu, Bursa'nın merkez ilçe ve semtlerini çoğu noktada doğu-batı doğrultusunda birbirine bağlıyor. Peki, Bursa metro durakları isimleri nedir? Bursa metro durakları arası kaç dakika? Bursa metro nerelere gidiyor?

Bursa metro durakları isimleri nedir? Bursa metro durakları arası kaç dakika? Bursa metro nerelere gidiyor? araştırılıyor. Bursa metro durakları isimleri nedir? Bursa metro durakları arası kaç dakika? Bursa metro nerelere gidiyor? merak ediliyor. Bursa metro, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket tarafından işletilmektedir. Bursa metro durakları isimleri nedir? Bursa metro durakları arası kaç dakika? Bursa metro nerelere gidiyor? Detaylar haberimizdedir…

BURSA METRO DURAKLARI İSİMLERİ NEDİR?

BursaRay ya da Bursa metrosu, Bursa'nın merkez ilçe ve semtlerini çoğu noktada doğu-batı doğrultusunda birbirine bağlayan hafif raylı sistem olup yapımına 1998'de başlanmıştır. Proje Yapı Merkezi tarafından anahtar teslim olarak inşa edilmiştir. BURULAŞ isimli Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket tarafından işletilmektedir. Bursa kent içi ulaşımını ve trafiğini önemli ölçüde rahatlatmıştır.

BURSA METRO DURAKLARI ARASI KAÇ DAKİKA?

Bursa metro durakları için https://www.burulas.com.tr/rayli-sistemler/bursaray/ web sitesinden ulaşabilirsiniz.

BURSA METRO NERELERE GİDİYOR?

2002'de ilk olarak iki hat halinde işletmeye açıldı. Bu hatlar Organize Sanayi – Şehreküstü arasındaki 1 no'lu hat ve Küçük Sanayi – Şehreküstü arasındaki 2 no'lu hattır. Bu iki hat A etabını oluşturmuştur. 2008'de Şehreküstü'de sona eren A etabı yaklaşık üç yıllık bir inşa sürecinden sonra,B etabı adıyla Arabayatağı'na kadar uzatılmıştır. 2009'da başlayan çalışmalar 2011'de biterek hat, Uludağ Üniversitesi'ne uzatılmış oldu. Bu hattaki proje değişikliğinden elde edilen tasarrufla 2009'da başlayan çalışmalarla son istasyon olan Organize Sanayi'ye 2 istasyon ilave yapılarak hat Emek'e uzatılmıştır.