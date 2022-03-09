BURSA (Haberler.com) - Bursa'da okullar tatil olacak mı ve Bursa'da ne zaman kar yağacak vatandaşlar tarafından araştırılan konu oldu. Son zamanların en yoğun kar yağışı olacağını açıklayan uzmanlar uyarılarda bulundu. Bursa kar yağışı ne zaman olacağı ve kaç gün süreceği insanlar tarafından merak ediliyor. Bursa kar yağışı ne zaman? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa kar yağışı uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

BURSA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Bursa'da kar yağışı ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın açıklamalarına göre, 10 Mart 2022 Perşembe günü Bursa için sarı alarm verildiği ve bazı kararlar alındığı hususunda vatandaşları uyardı. Bununla birlikte, sabah saatlerinde şiddetli fırtına ve öğleden sonra yoğun kar yağışı beklendiğini söyledi.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı açıklamaya göre, 10 Mart 2022 Perşembe günü okulların tatil olacağını duyurdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verileri Bursamız için yarın sabahtan itibaren şiddetli fırtına ve öğleden sonra yoğun kar yağışı uyarısı vermesi nedeniyle aldığımız İl Hıfzıssıhha Kararı ??????????



?? Lütfen kar lastiğimiz olmadan trafiğe çıkmayalım?? pic.twitter.com/mAhErqXoJV — Yakup CANBOLAT (@YakupCanbolat) March 9, 2022

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