Bursa Kadın Mühendisler Derneği, pek çok önemli projeyi hayata geçiriyor

Bursa Kadın Mühendisler Derneği (BUMKAD), kadın mühendislerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak için kuruldu. Dernek, pek çok önemli projeyi hayata geçiriyor ve Amerika ve İngiltere'deki büyük dernekler arasında yer almayı hedefliyor. BUMKAD, Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansını 'Sürdürülebilir Yüzyıl İçin Mühendislikte Kadın' temasıyla düzenleyecek. Derneğin 'Kutup Yıldızım Projesi' ile menti ve mentorluk çalışmaları yapıyor. Derneğin verdiği eğitimler sayesinde iş hayatına adapte olan kadın mühendisler, derneğin önemine vurgu yapıyor.

Bursa Kadın Mühendisler Derneği (BUMKAD), kurulduğu 2019 yılından bu yana pek çok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

BUMKAD Başkanı ve Endüstri Mühendisi Ülfet Öztürk, AA muhabirine, tüm kadın mühendislerin tek çatı altında toplanmasını önemsediklerini söyledi.

Derneği kurmaya karar verdiklerinde yaptıkları araştırmalarda kadın mühendisler özelinde bir dernek olmadığını ve bunun bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirten Öztürk, "Dünya üzerinde de iki kadın mühendis derneği var. Biri Amerika'da, biri de İngiltere'de. Bunlar büyük oluşumlar. Dünyanın da gündemine yön veriyorlar. Bizim de büyük hedefimiz Amerika ve İngiltere'de bulunan iki büyük derneğin yanına BUMKAD'ı da yerleştirebilmektir." dedi.

Ülfet Öztürk, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nün 2016 yılında Birle???????şmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

BUMKAD olarak bu yıl Bursa'da ikincisini düzenledikleri Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansını yarın "Sürdürülebilir Yüzyıl İçin Mühendislikte Kadın" temasıyla gerçekleştireceklerini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz günden bu yana pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri 'Kutup Yıldızım Projesi.' Bu proje tamamen menti ve mentorluk çalışması yaptığımız ve Türkiye'deki üniversitelerin kadın mühendis gruplarıyla çalıştığımız bir proje. İçimizdeki gönüllü üyelerimizin gönüllü mentorluklarıyla, mentilerimizle 6 ay gibi bir sürede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Menti ve mentorluk yolculuğunda sadece mentorlük desteği vermekle kalmıyor bununla beraber tüm mentilerimizin ihtiyaç duyduğu kapsamlı bir eğitim içeriği hazırlayıp onlara sunuyoruz."

"Derneğin verdiği eğitimler sayesinde bugün iş hayatındayım"

Derneğin projesinden menti olarak yararlanan ve şimdi özel bir kurumda Enerji Sistemleri Mühendisi olarak çalışan Esra Dilan Avşar ise BUMKAD'dan aldığı kişisel gelişim ve teknik eğitimler sayesinde iş hayatına adapte olurken zorluk yaşamadığını anlattı.

Kadınların istedikleri zaman ve yol gösteren insanlar olduğu sürece her şeyi en güzel şekilde yapabileceklerini vurgulayan Avşar, şöyle konuştu:

"Aslında tüm mesleklerin kendi alanında zorlukları var ama biz kadın mühendisler olarak mesleğimizin verdiği disipline kendi yetenek ve yetkinliklerimizi birleştirince aslında çok fazla zorlanmıyoruz. Zorlanılan yerde de dernekler vasıtasıyla kendimizi güçlendirip aslında sektöre daha hazır girebiliriz. Bu yüzden dernek aslında birçok şey için önemli. Ben derneğin verdiği eğitimler sayesinde bugün iş hayatındayım. İş hayatında problem yaşayabileceğim durumlarda ulaşabileceğim insanlar olması, bana yardımcı olmaları benim için çok büyük avantaj. Diğer tüm mühendis adaylarına ve mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza derneğimizi tavsiye ederim."