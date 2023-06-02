Bursa kaç milletvekili çıkarıyor? Bursa milletvekilleri sayısı kaç? 2023 Bursa seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bursa milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Bursa milletvekili sayısı kaç? Bursa milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bursa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
Bursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 20 milletvekili göndermektedir.
- Efkan Ala - AK Parti
- Refik Özen - AK Parti
- Ahmet Kılıç - AK Parti
- Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti
- Mustafa Yavuz - AK Parti
- Kayıhan Pala - CHP
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP
- Mehmet Atmaca - CHP
- İsmet Büyükataman - MHP
- Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti
- Mustafa Varank - AK Parti
- Ayhan Salman - AK Parti
- Osman Mestan - AK Parti
- Emel Gözükara Durmaz - AK Parti
- Muhammet Müfit Aydın - AK Parti
- Hasan Öztürk - CHP
- Cemalaettin Kani Torun - CHP
- Orhan Sarıbal - CHP
- Feyzi Zırhoğlu - MHP
- Hasan Toktaş - İYİ Parti