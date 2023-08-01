1 Ağustos günü Bursa İnegöl'de çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar Bursa yangını sonrası arama motorlarında Bursa İnegöl yangın söndürüldü mü? Son dakika! Bursa İnegöl yangın nerede, neden çıktı? sorularını araştırdı.

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

Bursa İnegöl yangın söndürüldü mü? Son dakika! Bursa İnegöl yangın nerede, neden çıktı? merak ediliyor. Mersin Bursa'da 1 Ağustos günü meydana gelen yangının ardından vatandaşlar yangının detaylarını merak etti. Arama motorlarında ise Bursa İnegöl yangın söndürüldü mü? Son dakika! Bursa İnegöl yangın nerede, neden çıktı? soruları araştırılıyor.

BURSA İNEGÖL YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Metal, mobilya ve iplik fabrikalarındaki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.