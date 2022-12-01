Bursa uçak kazası! ÖLÜ VE YARALI VAR MI? Valilik açıkladı! Bursa'da uçak düştü!

Bursa'da uçak kazası ardından ölü var mı, yaralı var mı merak edildi. Peki, Bursa uçak kazası son durum nedir? Bursa'da uçak mi düştü? İşte, Bursa uçak kazası detayları!

Bursa uçak kazası! Bursa'da uçak kazası ardından ölü var mı, yaralı var mı merak edildi. Peki, Bursa uçak kazası son durum nedir? Bursa'da uçak mi düştü? İşte, Bursa uçak kazası detayları haberimizde...

BURSA UÇAK KAZASI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ovaakça termik santrali yakınlarına uçak düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bursa Valisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bursa uçak kazası

DÜŞEN UÇAK KÜLE DÖNDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler olay yerine intikal ettikten sonra uçakta başlayan yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre tek motorlu uçağın düştüğü öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar: