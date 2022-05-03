BURSA (Haberler.com) - Bursa Hayvanat Bahçesi bayramda açık mı? Bursa'da ilk hayvanat bahçesi 1955 yılında hizmete açılan Kültür Park içerisinde kurulmuştur. Uzun yıllar Kültür Park ziyaretçilerinin en önemli ilgi odaklarından olmuştur. Bayramda aileleriyle Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Bursa Hayvanat Bahçesi bayramda açık mı 2022? Bursa Hayvanat Bahçesi açık mı, giriş var mı? merak ediyor. İşte detaylar...

BURSA HAYVANAT BAHÇESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Bursa Hayvanat Bahçesi bayram boyunca açıktır. Bursa Hayvanat Bahçesi açılış saati 09:30, kapanış saati 18:30'dur.

BURSA HAYVANAT BAHÇESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Bursa Kart geçerlidir.

Kart geçerlidir. Yetişkin : 12 TL

Öğrenci : 5 TL

Eğitim ve Öğretim döneminde öğretmenleri nezaretinde gelen grup öğrenciler ücretsizdir.

BURSA HAYVANAT BAHÇESİ TARİHÇESİ

Bursa'da ilk hayvanat bahçesi 1955 yılında hizmete açılan Kültür Park içerisinde kurulmuştur. Uzun yıllar Kültür Park ziyaretçilerinin en önemli ilgi odaklarından olmuştur.

Yan yana dizilmiş küçük kafeslerde sergilenen hayvanlardan oluşan Kültür Park Hayvanat Bahçesi dünyadaki ve ülkemizdeki değişen hayvanat bahçesi anlayışını karşılayamadığından zamanla Bursa için kanayan yara halini almıştır.Hayvanları koruma haftası nedeniyle, 10.10.1991 tarihinde sevinçle Kültür Park Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete gelen bir ilköğretim okulu öğrencileri ne yazık ki hayal kırıklığı ile bahçeden ayrılırlar. Okullarına döndükten sonra okul yönetiminin de yardımlarıyla dönemin Belediye Başkanı'na Kültür Park Hayvanat Bahçesi hakkındaki duygularını ifade eden yazılarını iletirler. Minik yüreklerden hayvanlar için yükselen feryatlar, uzun süredir yönetim ve kamuoyunda rahatsızlık yaratmakta olan hayvanat bahçesi probleminin çözümü için bir kıvılcım olur ve hayvanat bahçesi ıslah çalışmalarına başlanır.

1994 yılında Sayın Erdem Saker'in Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmeye başlamasıyla ıslah çalışmaları yerini dünya standartlarında bir hayvanat bahçesi kurulması fikrine bırakmıştır. Bu amaçla Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'den (EAZA) de destek istenerek,Modern ''Bursa Hayvanat Bahçesi'' proje çalışmalarına başlanmış veprojenin onaylanmasınınardından 10.10.1997 tarihindeinşaat çalışmaları başlatılmıştır. Bursa'nın Modern Hayvanat Bahçesi 10.11.1998 tarihinde halkın yoğun ilgisiyle Türk köyü, ayı-kurt, yırtıcı kuşlar, su kuşları, lama, yaban eşeği ve deve bölümleri tamamlanarak, kapılarını ziyaretçilerine açmıştır; bunları aslan, leopar, maymun ve Afrika savana bölümleri izlemiştir.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin geliştirilmesinde 2. etap olarak adlandırılan ve birkaç sene içinde hediyelik eşya mağazası, Afrika köyü, Afrika kafe 2012 yılında , kanguru ve gülen kuş barınağı 2012 yılında, Amur kaplanı barınağı 2014 tarihlerinde barınaklar tamamlanarak kapılarını ziyaretçilerimize açılmıştır. Güney Amerika hayvanları adası, Fok ve penguen barınağı, gibi pek çok yeni oluşumun aralarında bulunduğu yeniden yapılanma ve kabuk değiştirme sürecini devam etmektedir.

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