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Bursa hava durumu 7 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Bursa hava durumu 7 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini
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Bursa'da bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim tarihli hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri açıklandı. Bursa'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor.

Bursa hava durumu ve bugün Bursa'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Bursa'da 7 Ekim itibariyle hava durumu belli oldu. Bugün kentte parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar da görülecek. Bursa hava durumu 7 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

BURSA HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa hava durumu 7 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

7 EKİM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'n göre, Bursa'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Bursa hava durumu 7 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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