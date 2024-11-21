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Bursa hava durumu 21 Kasım | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu 21 Kasım | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
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21 Kasım'da Bursa hava durumu merak konusu. Bursa bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa Valiliği, 21 Kasım Perşembe günü kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı. Bursa 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bursa hava durumu nedir?

Bursa hava durumu ve bugün Bursa hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 21 Kasım Bursa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

21 KASIM BURSA HAVA DURUMU

Bursa şehrinde 21 Kasım 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösteriyor. 22 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 22 derece olacağı tahmin edilmekte. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 24 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 10 dereceyi bulacak. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek.

Bursa hava durumu 21 Kasım | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

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