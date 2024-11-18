Bursa hava durumu 18 Kasım | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Bursa 15 günlük hava durumu!

Bursa hava durumu ve bugün Bursa'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün Bursa'da yağmur var mı ve havanın kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 18 Kasım Bursa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 KASIM BURSA HAVA DURUMU

Bursa şehrinde 18 Kasım 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 19 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 21 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 22 dereceyi bulacak. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek.

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