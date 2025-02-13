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BURSA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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14 Şubat Cuma günü Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri burada. Bursa'da yaşayanlar ve ziyaret etmeyi planlayanlar için hava durumu bilgileri büyük önem taşıyor.

Bursa'da hava durumu 14 Şubat için merak ediliyor. Özellikle hafta başında plan yapan vatandaşlar, " Bursa'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji verilerine göre Bursa'da 14 Şubat günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yağışlı geçmesi bekleniyor. Peki, 14 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

14 Şubat 2025 Cuma günü Bursa'da hava durumu tahminleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklar sisli bir hava ve en yüksek 13°C sıcaklık öngörürken, diğerleri az bulutlu bir hava ve en yüksek 12°C, en düşük 2°C sıcaklık tahmin etmektedir. Bu nedenle, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeniz önerilir.

BURSA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

BURSA 5 GÜNLÜK HAV ADURUMU TAHMİNİ

Bursa için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

BURSA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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