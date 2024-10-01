Bursa hava durumu 1 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa bugün kaç derece soğuk?

Bursa hava durumu ve bugün Bursa'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. 1 Ekim 2024 tarihinde Bursa'da hava sabah saatlerinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ekim Bursa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

1 EKİM BURSA HAVA DURUMU

1 Ekim 2024 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek. 02 Ekim 2024 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak. 03 Ekim 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU (LİNK)

BURSA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Salı sabahına Bursa'da bulutlu bir hava ile başlanacak ve sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğle vakitlerinde, sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Ancak gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerine gelindiğinde ise sıcaklık 14 dereceye düşse de, hissedilen sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gün genelinde serin, bulutlu ve nemli bir hava bekleniyor.