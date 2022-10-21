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Bursa haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ve Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti

Genel Haberleri

Gelen Bursa haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek tedavisine devam edilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Şamil Ayrım AK Parti Genel Yerel Haberler

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