Bursa geri dönüşüm fabrikasında yangın söndürüldü mü? Bursa'da fabrika yangınında son durum nedir?

Bursa'da fabrika yangınında son durum nedir? Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Bursa geri dönüşüm fabrikasında yangın söndürüldü mü? sorusuna yanıt aranıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bursa'da nerede yangın çıktı?

BURSA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, çevredeki 4 fabrikaya da sıçradı. Yakındaki evler ise tamamen boşaltıldı. Trafik ekipleri Vakıfköy'e araç girişini kapattı.

BURSA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde bulunan ve kağıt üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları hala devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Hammaddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor. Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy'e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.