Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Birbirinden farklı lezzetlerin yer alacağı bu festivalde birçok farklı yemek ve etkinlikler olacak. Peki, Bursa gastronomi festivali ne zaman? Bursa gastronomi festivali tarihi! 2022 Bursa gastronomi festivali ne zaman yapılacak?

Bursa gastronomi festivali ne zaman? Sorusu, Bursa içerisinde ve dışarısında yaşamakta olan, yemek severleri buluşturacak olan bir gastronomi festivalidir. Bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi düzenlenecektir. Peki, Bursa gastronomi festivali ne zaman? Bursa gastronomi festivali tarihi! 2022 Bursa gastronomi festivali ne zaman yapılacak?

BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

2022 Yılında birincisi düzenlenecek olan Bursa gastronomi festivali, 21 Eylül - 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İçerisinde birbirinden farklı lezzetleri ve etkinlikleri barındıracak olan bu festival, düzenlenen kortej yürüyüşüyle birlikte başlatıldı. Festivale dünyaca ünlü şefler ile Bursa'ya özgü lezzetler tanıtılacak. Festivalyarışmalar, workshoplar ve birçok farklı etkinlik gerçekleşecek.