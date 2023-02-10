Bursa'da fay hattı var mı? Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi? Bursa'da fay hattı var mı? sorularını araştırdı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ardından vatandaşlar Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi? Bursa'da fay hattı var mı? sorularına yanıt aradı.
BURSA'DA FAY HATTI VAR MI?
Bursa'da yer alan fay hatları şöyle;
- Bursa fayı
- Gemlik fayı
- Zeytinbağı-Mudanya fayı
- Çalı fayı
- Uluabat fayı
- Orhaneli fayı
- Barakfakih fayı
BURSA BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGELERİ
- Osmangazi
- Yıldırım
- Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)
- Mudanya
- Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi
- Karacabey, Mustafa Kemal Paşa
- Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir
BURSA İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGELERİ
- Büyükorhan
- Harmancık
- İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü
- Keles