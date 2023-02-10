Bursa'da fay hattı var mı? Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi? Bursa'da fay hattı var mı? sorularını araştırdı.