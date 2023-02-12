Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremlerin ardından Bursa fay hatları nereden geçiyor? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Bursa'da yaşamakta olan birçok vatandaş Bursa fay hatları nereden geçiyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bursa fay hatları nereden geçiyor? Bursa'da nerelerde fay hattı var, nereler riskli?

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında olası yeni depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bursa fay hatları nereden geçiyor? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bursa fay hatları nereden geçiyor? Bursa'da nerelerde fay hattı var, nereler riskli?

BURSA FAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

Maden Tetkik Arama Enstitüsünde yer almakta olan raporlara göre Bursa'da yer almakta olan fay hatlarının etkilediği bölgeler aşağıda yer almaktadır.

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

BURSA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.