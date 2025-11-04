Haberler

Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Kasım Bursa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
UEDAŞ Bursa elektrik kesintisi listesi! 4 Kasım günü Bursa'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Kasım günü Bursa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, Bursa'da elektrik kesintileri...

Bursa elektrik kesintisi UEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Kasım günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintileri için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte UEDAŞ tarafından bildirilen bazı elektrik kesintileri:

4 Kasım Salı

13.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Abone bağlama

İl: Bursa

İlçe: Osmangazi

Mahalle: Demirtaş Sakarya

Sokaklar: 21. Bahçe, 6. Neşe, Akçaköy, 1014, 74, 1005, 1. Zafer, Akçaköy 2. Aralık, 16, Akçaköy 1. Aralık

09.00 - 11.00

Kesinti Nedeni: Alçak gerilim müşteri talebi

İl: Bursa

İlçe: İnegöl

Mahalle: Huzur

Sokaklar: 40, 38, 39, 37, 36, 35, Fatih Sultan Mehmet, Akasya, Yavuz Selim, 34

09.30 - 11.00

Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı

İl: Bursa

İlçe: İnegöl

Mahalle: Turgutalp

Sokaklar: Öztuna, Üniversite, Özçelik, Uzay, Mecit

09.30 - 11.30

Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı

İl: Bursa

İlçe: İnegöl

Mahalle: Turgutalp

Sokaklar: Uzay, İstanbullu Hasan

09.30 - 11.30

Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı

İl: Bursa

İlçe: İnegöl

Mahalle: Kemalpaşa

5 Kasım Çarşamba

10.30 - 18.00

Kesinti Nedeni: Orta gerilim tesis çalışması

İl: Bursa

İlçe: Osmangazi

Mahalle: Akpınar

Sokaklar: 2. Adalı, Aşı, 1. Ata, Altingül, 3. Armağan, Hisar, Haber, 1. Haliç, 1. Hat, 1. Bıçakçı

09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı

İl: Bursa

İlçe: İnegöl

Mahalle: Deydİnler

Sokaklar: 4609, Deydİnler-Ortaköy, Deydİnler Camii, Deydİnler-Dipsizgöl

6 Kasım Perşembe

09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Orta gerilim tesis çalışması

İl: Bursa

İlçe: Osmangazi

Mahalle: Çekirge

Sokaklar: 1. Çığır, 2. Çakır, Çalıkuşu, 2. Filiz, 2. Çelebi, Selvilİ, Çan, 315, 1. Derya, 2. Deniz, 1. Mercan, 3. Yardım

7 Kasım Cuma

08.00 - 12.00

Kesinti Nedeni: Bina orta gerilim şalt bakımı

İl: Bursa

İlçe: İznik

Mahalle: Boyalıca

08.00 - 12.00

Kesinti Nedeni: Bina orta gerilim şalt bakımı

İl: Bursa

İlçe: Orhangazi

Mahalle: Keramet

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

