Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Kasım Bursa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa elektrik kesintisi UEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Kasım günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa elektrik kesintileri için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte UEDAŞ tarafından bildirilen bazı elektrik kesintileri:
4 Kasım Salı
13.00 - 14.00
Kesinti Nedeni: Abone bağlama
İl: Bursa
İlçe: Osmangazi
Mahalle: Demirtaş Sakarya
Sokaklar: 21. Bahçe, 6. Neşe, Akçaköy, 1014, 74, 1005, 1. Zafer, Akçaköy 2. Aralık, 16, Akçaköy 1. Aralık
09.00 - 11.00
Kesinti Nedeni: Alçak gerilim müşteri talebi
İl: Bursa
İlçe: İnegöl
Mahalle: Huzur
Sokaklar: 40, 38, 39, 37, 36, 35, Fatih Sultan Mehmet, Akasya, Yavuz Selim, 34
09.30 - 11.00
Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı
İl: Bursa
İlçe: İnegöl
Mahalle: Turgutalp
Sokaklar: Öztuna, Üniversite, Özçelik, Uzay, Mecit
09.30 - 11.30
Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı
İl: Bursa
İlçe: İnegöl
Mahalle: Turgutalp
Sokaklar: Uzay, İstanbullu Hasan
09.30 - 11.30
Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı
İl: Bursa
İlçe: İnegöl
Mahalle: Kemalpaşa
5 Kasım Çarşamba
10.30 - 18.00
Kesinti Nedeni: Orta gerilim tesis çalışması
İl: Bursa
İlçe: Osmangazi
Mahalle: Akpınar
Sokaklar: 2. Adalı, Aşı, 1. Ata, Altingül, 3. Armağan, Hisar, Haber, 1. Haliç, 1. Hat, 1. Bıçakçı
09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Alçak gerilim hat bakımı
İl: Bursa
İlçe: İnegöl
Mahalle: Deydİnler
Sokaklar: 4609, Deydİnler-Ortaköy, Deydİnler Camii, Deydİnler-Dipsizgöl
6 Kasım Perşembe
09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Orta gerilim tesis çalışması
İl: Bursa
İlçe: Osmangazi
Mahalle: Çekirge
Sokaklar: 1. Çığır, 2. Çakır, Çalıkuşu, 2. Filiz, 2. Çelebi, Selvilİ, Çan, 315, 1. Derya, 2. Deniz, 1. Mercan, 3. Yardım
7 Kasım Cuma
08.00 - 12.00
Kesinti Nedeni: Bina orta gerilim şalt bakımı
İl: Bursa
İlçe: İznik
Mahalle: Boyalıca
08.00 - 12.00
Kesinti Nedeni: Bina orta gerilim şalt bakımı
İl: Bursa
İlçe: Orhangazi
Mahalle: Keramet