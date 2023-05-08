Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bursa deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu?

Bursa deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa Orhangazi'de deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Bursa deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Bursa deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Bursa Orhangazi'de meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Bursa deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BURSA DEPREM OLDU MU?

Bursa'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.