Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?

Vatandaşlar tarafından Bursa'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Bursa'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa deprem oldu mu şiddeti ne sorusu merak konusu oldu. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.