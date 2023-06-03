Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ü deprem oldu mu? Sorusu, Bursa'de meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bursa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bursa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bursa 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AZ ÖNCE BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi üniversitesi Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü bölgesel deprem-tsunami izleme ve değerlendirme merkezine göre Gemlik körfezinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BURSA DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ