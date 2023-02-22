AFAD ve Kandilli verilerine göre Bursa deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Bursa deprem ve AFAD Bursa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bursa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bursa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre Bursa deprem mi oldu? sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BURSA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK